Известная украинская певица получила паспорт России

Певица Елка отказалась от украинского паспорта и оформила гражданство РФ

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) отказалась от украинского паспорта и оформила гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что певица оформила гражданство России незадолго до замужества с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси родом из Одессы. До этого у артистки были сложности с документами: срок действия украинского паспорта певицы истек, а новый документ она оформить не могла.

Представитель певицы отказался давать комментарии по поводу смены гражданства.

В конце января 2026 года певица Елка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с намеком, что вышла замуж. На кадрах артистка идет по мосту с мужчиной, его лица не видно. Они держатся за руки.

Также ранее известная украинская певица Таисия Повалий рассказала, что купила дом в ипотеку после переезда в Россию.