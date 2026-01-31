Уничтожение украинских дронов сняли на видео

Работа бригады «Север V» по отражению атак украинских дронов попала на видео

Мобильные огневые группы российских добровольцев отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффектные кадры работы групп опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Подразделение «Север V» отразило налет вражеских ударных дронов-камикадзе АН-196 «Лютый», которые, по информации источника, направлялись вглубь страны. Известно, что ориентировочная стоимость БПЛА АН-196 «Лютый» оценивается в 200 тысяч долларов.

29 января сообщалось, что добровольцы из бригады «Север V» сбили за сутки четыре БПЛА ВСУ общей стоимостью 800 тысяч долларов (более 62 миллионов рублей). Бойцы мобильной группы зафиксировали БПЛА при помощи осветительных приборов, после чего стрелки открыли по ним шквальный огонь.