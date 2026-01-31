Реклама

В файлах Эпштейна нашли письма о мутантах

В файлах Эпштейна найдены письма о мутантах и путешествиях во времени
Евгений Силаев
Фото: U.S. Justice Department / Reuters

В файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна были найдены письма о мутантах и путешествиях во времени. Соответствующий пост опубликовал подкастер Глеб Соломин в своем Telegram-канале.

К публикации Соломин приложил скриншот поста из социальной сети X, где запечатлен фрагмент одного из документов.

«Нам следует изучить биологические последствия путешествий во времени. Было бы забавно рассчитать скорость эволюции популяции (или мутанта), способной перемещаться во времени», — говорится в документе.

Ранее Конгресс США принял законопроект о публикации информации по делу Джеффри Эпштейна. «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» обязал американские власти опубликовать материалы дела до 19 декабря 2025 года.

