BZ: Не стоит даже мечтать о победе Украины над Россией

У Украины нет шансов на победу над Россией, о таком развитии событий не стоит даже мечтать. Об этом говорится в материале немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

Газета уточняет, что ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины остается ужасной. «Украинская армия истощена и обессилена», — оценили шансы на победу Киева журналисты.

Как пишет издание, среди некоторых сторонников жесткой линии существуют мечты о «триумфальной победе Украины», однако такой исход невозможен. Авторы статьи отмечают, что Украине необходим мир, но условия его заключения, скорее всего, не устроят европейцев.

Ранее в BZ заявили, что украинское руководство стало более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны. Как указал журналист, украинские политики столкнулись с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением населения из-за отключений электроэнергии.