21:01, 31 января 2026

В Китае казнили организаторов скам-лагерей

В Китае казнили 11 организаторов скам-лагерей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Twenty47studio / Getty Images

В Китае казнили одиннадцать организаторов скам-лагерей, где людей держали в рабстве. Об этом сообщает Синьхуа.

Мафиозными мошенническими центрами в Мьянме руководили члены преступной группировки семьи Мин. Людей в эти центры заманивали, насильно удерживали, заставляли работать в вебкаме и заниматься мошенничеством. Вырваться из них было практически невозможно.

Недавно центр уничтожили тайская армия и военные Мьянмы. Преступников арестовали — они получили различные статьи, а общая сумма ущерба составила 10 миллиардов юаней (11 миллиардов рублей),

В настоящее время еще 12 человек из руководства скам-центра разыскивают силовики.

Ранее сообщалось, что в плену в скам-центре могли оказаться десятки россиян. Также сообщалось, что из скам-центров в Мьянме в течение года освободили шесть россиян.

