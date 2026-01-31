Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:59, 31 января 2026Мир

В МИД дали совет Макрону по разговору с Путиным

Грушко: Об интересе Макрона к разговору с Путиным надо сообщить по дипканалам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Намерение президента Франции Эммануэля Макрона провести разговор с главой России Владимиром Путиным должно доноситься не через публичные заявления, а по профессиональным каналам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

Он отметил, что французский лидер ранее изъявлял желание позвонить Путину, но ничего не происходило. «Поэтому мы, естественно, читаем эти месседжи, такие публичные, но, опять же, исходим из того, что если есть серьезный интерес, то он доносится по другим профессиональным каналам», — отметил Грушко.

В начале января Макрон сообщил, что намерен провести разговор с Путиным в ближайшие недели. Он подчеркнул, что диалог должен состояться «как можно скорее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В Европе оценили призыв Зеленского убивать русских

    Панда Катюша из Московского зоопарка помедитировала на качелях

    Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней

    В российском городе для обезвреживания боезаряда эвакуируют несколько улиц

    В МИД дали совет Макрону по разговору с Путиным

    В США раскрыли причину чисток в армии Китая

    Экс-аналитик ЦРУ рассказал о способах избежать слежки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok