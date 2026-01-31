В Москве арестовали разработчика российского бункера от ядерного удара

ТАСС: В Москве арестовали разработчика российского бункера Игоря Сосунова

Замоскворецкий суд Москвы арестовал разработчика российского бункера от ядерного удара Игоря Сосунова. Об этом сообщает ТАСС.

Замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ обвиняется в получении взятки. Кроме того, под обвинение также попал глава Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николай Посохов. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фигурантам вменяют дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Сосунов и Посохов работали над созданием мобильного бомбоубежища под названием «Куб-М». Специальный блок модульного типа способен защитить человека от природных бедствий, техногенных происшествий, радиационных излучений и воздушной ударной волны. Убежище состоит из технического блока для временного размещения 54 человек. Работа над ним завершилось в 2020 году.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до конца февраля счета и имущество родственников бывшего начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора Михаила Надежина, обвиняемого во взяточничестве.