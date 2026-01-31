Реклама

В Мурманске полностью восстановили электроснабжение

Мария Винар

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманске полностью восстановили электроснабжение. Об этом написал губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации точечно проводят настройку подачи электричества. Кроме того, Чибис отметил, что по всем возникшим вопросам жители Мурманска могут обратиться на единую региональную горячую линию ЖКХ.

Проблемы с электроснабжением в Мурманске наблюдаются с вечера пятницы, 23 января, из-за падения в окрестностях города пяти опор линии электропередачи (ЛЭП). Как выяснили следователи, четыре из пяти упавших опор превысили предельный срок службы. Оказалось, они были установлены более 40 лет назад.

Из-за отсутствия света и тепла жителям региона начали раздавать продуктовые наборы в пунктах поддержки. В комментариях к сообщениям в соцсетях жители жаловались, что для получения продуктов требуют показать прописку.

