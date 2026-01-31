В НАТО начали поиск российских судов в Арктике с помощью беспилотников

NYT: Страны НАТО ищут российские суда в Арктике с помощью беспилотников

Страны НАТО стали использовать беспилотники для слежки и поиска российских кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным источника, активизация действий Европы в Арктике носит более концептуальный характер, а не практический. Тем не менее, так европейские чиновники показать президенту США Дональду Трампу, что тоже могут вносить вклад в защиту американских интересов в полярном регионе. Операция может получить название «Арктический страж».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность конфликта России и США из-за Гренландии.

