Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 31 января 2026Мир

В НАТО начали поиск российских судов в Арктике с помощью беспилотников

NYT: Страны НАТО ищут российские суда в Арктике с помощью беспилотников
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: hpphtns / Shutterstock / Fotodom  

Страны НАТО стали использовать беспилотники для слежки и поиска российских кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным источника, активизация действий Европы в Арктике носит более концептуальный характер, а не практический. Тем не менее, так европейские чиновники показать президенту США Дональду Трампу, что тоже могут вносить вклад в защиту американских интересов в полярном регионе. Операция может получить название «Арктический страж».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность конфликта России и США из-за Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ночью ударила по России беспилотниками

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Москвичи ринулись жениться

    Задействованным в операции «Паутина» водителям трейлеров вменили в России новую статью

    Раскрыты симптомы смертельно опасного отравления алкоголем

    Мишустин исключил несколько человек из состава совета по развитию кинематографии

    Отказ Зеленского выводить войска из Донбасса объяснили

    Два российских города вновь частично остались без света

    Раскрыты подробности плана США по атаке на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok