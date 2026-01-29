Реклама

Лавров оценил возможность конфликта России и США из-за Гренландии

Лавров: Россия никогда не планировала завоевывать Гренландию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия никогда не планировала завоевывать Гренландию, вопреки опасениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы обратили внимание и на то, что много политологов, политических деятелей в США, которые не входят в администрацию [Трампа], мгновенно опубликовали ряд материалов, где утверждается на основе фактов, что Россия никаких притязаний на Гренландию никогда не имела и не имеет до сих пор», — добавил дипломат.

Лавров прокомментировал намерения Трампа приобрести Гренландию и отметил, что предыдущие президенты США неоднократно пытались распространить зону ответственности НАТО в Арктике, в частности, на Северный морской путь. Глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не направляла военно-морской флот к подконтрольному Дании острову, в то время как ряд европейских стран, в частности, Франция, нарушали правила судоходства и отправляли военные корабли к Северному морскому пути.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на беспомощность НАТО в контексте Гренландии. Дипломат подчеркнула, что у альянса отсутствуют механизмы для противодействия давлению со стороны союзников по организации.

