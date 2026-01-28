Реклама

Захарова указала на беспомощность НАТО в контексте Гренландии

Захарова: В НАТО нет механизмов для противодействия США в ситуации с Гренландией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Страны НАТО не могут противодейстовать США в ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Sputnik.

«А куда идти жаловаться? Их же приучили, их национальные законодательства выстроили таким образом, что жаловаться можно только внутри НАТО на тех, кто находится вне НАТО. А пункта о том, как жаловаться на тех, кто в НАТО находится, там нет», — сказала дипломат.

Как указала Захарова, в НАТО отсутсвуют механизмы для противодействия давлению со стороны союзников по альянсу, что делает его фактически беспомощным в подобных ситуациях. «Там даже нигде не написано, что можно или может быть такое, что одна страна-член НАТО угрожает или угрожает тем более силой, применением силы против другой. То есть этого нигде не предусмотрено», — подчеркнула она.

Ранее вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен исключил продажу острова США.

