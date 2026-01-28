Реклама

08:25, 28 января 2026

В Гренландии обозначили позицию по продаже острова Трампу

Вице-спикер парламента Гренландии Оттосен исключил продажу острова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rafael Bastante / Globallookpress.com

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен исключил продажу острова США. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о намерении приобрести Гренландию, он подчеркнул, что такой вариант невозможен.

«Я думаю, это не то, что он [Трамп] должен делать сегодня по поводу Гренландии, потому что Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании», — сказал Оттосен.

Он отметил, что жители острова обеспокоены давлением со стороны США и боятся, что он окажется под внешним контролем. По словам вице-спикера, будущее Гренландии должны определять ее граждане, и любые решения нужно принимать с учетом интересов коренного населения.

Ранее Оттосен заявил, что Гренландия поддерживает усиление военного присутствия Дании в качестве ответа на притязания США на остров.

