Россия
05:28, 31 января 2026Россия

В России назвали причины скорого окончания СВО

Политолог Баширов: СВО может завершиться до конца 2026 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Спецоперация (СВО) на Украине завершится до конца 2026 года из-за двух тенденций — тяжелого положения дел на фронте для Киева и возрастающих проблем в украинском тылу. Причины скорого окончания боевых действий назвал политолог Марат Баширов в интервью газете «Взгляд».

«Россия продолжает наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях. Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена», — сказал он.

По его словам, фундамент, заложенный армией РФ за последние месяцы, позволит ей ускорить наступление «уже в конце весны». При этом Киев сейчас не может обеспечить «даже минимальный денежный оборот» на Украине из-за остановок производства и уменьшения притока налогов в бюджет. Внешние спонсоры Украины также не смогут вечно обеспечивать страну. «Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что госдолг Украины рекордно вырос — к концу 2025 года его суммарный размер вырос до 204,22 миллиарда долларов. Подавляющая часть пришлась на внешние долговые обязательства, объем которых достиг порядка 157 миллиардов долларов.

