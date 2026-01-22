Реклама

Экономика
09:26, 22 января 2026Экономика

Госдолг Украины рекордно вырос

ТАСС: Размер госдолга Украины на одного человека достиг 7293 доллара
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

К концу прошлого года размер государственного долга Украины в пересчете на одного человека достиг рекордного показателя и составил 7293 доллара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Министерства финансов (Минфина) республики.

Суммарный размер украинского госдолга к тому времени вырос до 204,22 миллиарда долларов. Подавляющая часть пришлась на внешние долговые обязательства, объем которых достиг порядка 157 миллиардов долларов.

Исходя из того, что на подконтрольных Украине территориях остаются около 28 миллионов человек, внешний госдолг страны в пересчете на одного человека к концу декабря составил примерно 5,6 тысячи долларов, еще порядка 1,6 тысячи долларов приходится на внутренний долг.

Если брать в расчет украинцев, переехавших в европейские страны после начала боевых действий (около 4,5 миллиона), госдолг республики в пересчете на одного человека снизится до 6276 долларов, из которых на внешний долг придется 4830 долларов. Впрочем, как указывают в местном Институте демографии и социальных исследований, многие из сменивших в последние несколько лет место жительства граждан Украины не хотят возвращаться на родину и не связывают с ней свою судьбу.

Ранее представители партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде пришли к выводу, что для полного погашения госдолга Украины местным властям потребуется 35 лет. На выплату процентов по займам из бюджету нужно будет выделить свыше 3,8 триллиона гривен. При этом, как ожидают парламентарии, размер долговых обязательств страны продолжит расти в 2026 году.

