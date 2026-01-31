В России высказались об атаке дронов ВСУ на фоне энергетического перемирия

Депутат Чепа: России нужно действовать жестче по отношению к Украине

Атака дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне энергетического перемирия говорит о том, что России нужно действовать жестче и не идти на уступки Киеву, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат указал, что атака беспилотников ВСУ на российские регионы стала очередной провокацией со стороны Украины. Это, по его словам, снова подтверждает недоговороспособность украинского руководства и неспособность президента республики Владимира Зеленского контролировать власть.

«Значит действовать нам надо жестче в этих отношениях. В который раз уже подтверждается, что мы выполняем взятые обязательства, а Украина не хочет, она неконтролируема и провоцирует. Поэтому в вопросах договоренностей нужно исходить из всего вот этого. Нежесткое выполнение договоренностей грозит тем, что конфликт может быть развязан снова, поэтому идти на уступки администрации Киева здесь невозможно», — прокомментировал Чепа.

В ночь на 31 января ВСУ совершили массированный налет на российские регионы. Больше всего дронов — 17 — сбили над Брянской областью.