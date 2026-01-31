В российском городе загорелся жилой дом

МЧС: В жилом доме в Липецке вспыхнул пожар, пострадали пять человек

В жилом доме в Липецке вспыхнул пожар, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на улице Западной. «В результате пожара проведена эвакуация 22 человек, спасено 16 человек (из них 2 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар носит техногенный характер. На месте происшествия работают подразделения спасателей.

