Россия
03:10, 31 января 2026Россия

В российском городе загорелся жилой дом

МЧС: В жилом доме в Липецке вспыхнул пожар, пострадали пять человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

В жилом доме в Липецке вспыхнул пожар, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на улице Западной. «В результате пожара проведена эвакуация 22 человек, спасено 16 человек (из них 2 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар носит техногенный характер. На месте происшествия работают подразделения спасателей.

Ранее стало известно о мощном пожаре на складе с текстилем на Можайском шоссе в Одинцово Московской области. Сообщалось, что в помещении находится магазин с промышленной химией, что усугубляет ситуацию.

