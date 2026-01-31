Реклама

Россия
22:50, 31 января 2026Россия

В российском регионе БПЛА повредили жилые дома

Черных: В Орловском округе БПЛА повредили жилые дома и машины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок Зареченский были повреждены жилые дома и машины. Об этом сообщил глава Орловского округа Александр Черных в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на наш регион и в ходе работы сил противовоздушной обороны имеются повреждения остекления жилых домов и транспортных средств», — написал Черных.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Железногорске Курской области возле нескольких домов нашли обломки украинских БПЛА.

