В российском регионе БПЛА повредили жилые дома

Черных: В Орловском округе БПЛА повредили жилые дома и машины

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок Зареченский были повреждены жилые дома и машины. Об этом сообщил глава Орловского округа Александр Черных в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на наш регион и в ходе работы сил противовоздушной обороны имеются повреждения остекления жилых домов и транспортных средств», — написал Черных.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Железногорске Курской области возле нескольких домов нашли обломки украинских БПЛА.