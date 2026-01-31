Реклама

06:40, 31 января 2026

В США одной фразой оценили положение Украины в конфликте

Профессор Миршаймер: Украинцы оказались загнаны в тупик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Россия приблизилась к истощению Вооруженных сил Украины (ВСУ) до предела, в результате чего они оказались в стратегическом тупике. Такое мнение на YouTube выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Как утверждает эксперт, пока российские войска закрепляют за собой превосходство по показателям над ВСУ, украинская армия сталкивается со все новыми вызовами устойчивости своей обороны. По мнению Миршаймера, логический исход конфликта произойдет до конца года.

«Колоссальные потери Украины происходят на фоне того факта, что русские значительно превосходят их численностью как по количеству войск, так и по общей численности населения. Украинская армия находится в серьезном кризисе из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик», — отметил профессор.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил об изменениях ситуации в зоне СВО. По его словам, с начала января под контроль Вооруженных сил России перешло более 500 квадратных километров территории.

