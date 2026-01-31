В США оценили состояние энергетики Украины словами «латают жвачкой»

Дэвис: Украина переживает огромные проблемы с блэкаутами

Украина испытывает серьезнейшие проблемы в энергетике. Так нынешнюю ситуацию на Украине оценил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Система находится в таком изношенном состоянии, что даже без новых ударов, при попытках латать ее жвачкой и проволокой, порой возникают перегрузки и скачки напряжения, так как она просто не рассчитана на это», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что самый сильный сбой выпал на самую холодную зиму за последние годы. По его словам, для Украины «не могло быть более неудачного момента».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к украинцам с тревожным заявлением из-за масштабного блэкаута. Он призвал граждан запастись теплой одеждой, водой и медикаментами.