Мир
03:45, 31 января 2026

В США раскрыли причину чисток в армии Китая

FA: Чистки в армии Китая вызваны недовольством Си Цзиньпина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yue Yuewei / XinHua / Global Look Press

Чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут указывать на невозможность проведения военных действий против Тайваня, но это ложный вывод. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs (FA).

Иностранцы, которые пришли к этому выводу, упускают ключевую причину чисток, а именно недовольство председателя КНР Си Цзиньпина неспособностью армии «вести и выигрывать войны». Отмечается, что он бы не проводил такие «масштабные и разрушительные преобразования, если бы не спешил».

«Это не значит, что он движется к войне, но те, кто сомневается в его решимости добиться "великого возрождения китайской нации", сильно рискуют», — указано в статье.

Ранее кандидат экономических наук Екатерина Заклязьминская заявила, что волна чисток в руководстве НОАК может свидетельствовать о подготовке Пекина к внезапной военной эскалации вокруг Тайваня. «Си Цзиньпин видит недоработки в этой области. Китай должен быть готов к любому конфликту», — пояснила она.

