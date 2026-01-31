Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 31 января 2026Мир

В США сообщили Зеленскому мрачные новости о гарантиях безопасности

Макговерн: Слова Зеленского о гарантиях безопасности для Украины оказались чушью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

США подыграли президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе гарантий безопасности, но на самом деле все будет зависеть от окончательных договоренностей с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский утверждает, что получил стопроцентные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Это полная чушь. (...) США, конечно, не собираются гарантировать безопасность тому, что останется от Украины, но они подыграли Зеленскому и дали ему похвастаться этим», — сказал он.

Макговерн также обратил внимание на «необычайную спешку» Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, предположив, что она связана с проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, США пытаются выставить положение украинской армии в более хорошем свете перед мирными переговорами.

25 января Зеленский сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности Украине готово на 100 процентов. Он отметил, что теперь Киев ожидает сигнала от Вашингтона по дате и месту подписания документа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В Европе оценили призыв Зеленского убивать русских

    Панда Катюша из Московского зоопарка помедитировала на качелях

    Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней

    В российском городе для обезвреживания боезаряда эвакуируют несколько улиц

    В МИД дали совет Макрону по разговору с Путиным

    В США раскрыли причину чисток в армии Китая

    Экс-аналитик ЦРУ рассказал о способах избежать слежки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok