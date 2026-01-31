Макговерн: Слова Зеленского о гарантиях безопасности для Украины оказались чушью

США подыграли президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе гарантий безопасности, но на самом деле все будет зависеть от окончательных договоренностей с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский утверждает, что получил стопроцентные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Это полная чушь. (...) США, конечно, не собираются гарантировать безопасность тому, что останется от Украины, но они подыграли Зеленскому и дали ему похвастаться этим», — сказал он.

Макговерн также обратил внимание на «необычайную спешку» Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, предположив, что она связана с проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, США пытаются выставить положение украинской армии в более хорошем свете перед мирными переговорами.

25 января Зеленский сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности Украине готово на 100 процентов. Он отметил, что теперь Киев ожидает сигнала от Вашингтона по дате и месту подписания документа.