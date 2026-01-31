В Сумах раздался взрыв

На Украине заявили о раздавшемся взрыве в Сумах

В городе Сумы на Украине раздался взрыв. Об этом пишет издание «Общественное», ссылаясь на своих корреспондентов.

«В Сумах был слышен взрыв. В связи с отсутствием электроэнергии движение троллейбусов по городу Сумы приостановлено», — пишет издание.

Как пишет издание «Страна.ua» в некоторых регионах Украины, включая Сумскую область, были введены аварийные отключения электроэнергии.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских военнослужащих сообщила, что Вооруженные силы Украины не пытаются удержать «каждый клочок» территории, их цель — предотвратить наращивание темпов боевых действий со стороны России, которые могут усилить ее позицию на мирных переговорах.