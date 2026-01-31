Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге откроются визовые центры Японии

Визовые центры Японии откроются в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом указано в сообщении японского посольства, передает ТАСС.

«Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии (...), и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре», — указано в сообщении.

Отмечается, что подобное сообщение опубликовало и генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в 2025 году Россия купила у Японии кофе и чая на самые большие суммы за всю историю торговли между двумя странами.