Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:37, 31 января 2026Путешествия

Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге откроются визовые центры Японии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Визовые центры Японии откроются в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом указано в сообщении японского посольства, передает ТАСС.

«Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии (...), и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре», — указано в сообщении.

Отмечается, что подобное сообщение опубликовало и генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в 2025 году Россия купила у Японии кофе и чая на самые большие суммы за всю историю торговли между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Директор Долиной высказался о ситуации с ее квартирой фразой «вопрос закрыт»

    Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

    В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

    В Мурманске полностью восстановили электроснабжение

    Премьер-министр Словакии принял отставку упоминающегося в деле Эпштейна советника

    Влияние запрета на экспорт бензина на розничные цены для россиян оценили

    Образ 46-летней Кейт Хадсон на показе Armani раскритиковали в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok