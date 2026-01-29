Россия и Япония поставили новый рекорд во взаимной торговле

Таможня Японии: Поставки кофе в Россию достигли рекордных 2,76 миллиона долларов

В 2025 году Россия купила у Японии кофе и чая на самые большие суммы за всю историю торговли между двумя странами. Эти данные японской таможни приводит РИА Новости.

Оказалось, что поставки кофе за год прибавили полтора процента и оцениваются в 2,76 миллиона долларов. Таким образом был побит рекорд 2024 года. Что касается импорта чая, то он вырос более чем на треть, подскочив до 2,13 миллиона долларов.

В феврале 2025 года Япония увеличила экспорт кофе на российский рынок вчетверо. В денежном выражении поставки дошли до 427,7 тысячи долларов. Экспорт чая увеличился сразу в семь раз.

Однако в июле того же года поставки этих товаров резко снизились. Для чая снижение оценивалось почти в два раза, а для кофе в 2,4 раза, если сравнивать с показателями аналогичного месяца 2024 года.

В целом по итогам 2025 года общий объем российско-японской торговли составил почти 8,01 миллиарда долларов, или на 2,15 процента больше значений 2024 года.