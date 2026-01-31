Историк Одуэн-Рузо: Украина лишилась шансов на возвращение территорий

Украина потеряла все шансы на возвращение территорий, а ее поражение выглядит неизбежным. Такой исход спецоперации (СВО) на Украине назвал французский историк Стефан Одуэн-Рузо в эфире телеканала LCI.

«К сожалению, Украина потеряла большую часть своих территорий. Мы были уверены, что контрнаступление летом 2023 года может увенчаться успехом. Мы не прислушивались к предупреждениям военных, которые говорили, что это невозможно. Это контрнаступление в итоге провалилось. В тот момент Украина потеряла надежду на возвращение территорий», — сказал он.

Эксперт напомнил, что война представляет из себя «не вопрос морали, а вопрос баланса сил». Он назвал потерю Донбасса безусловным поражением для Киева, добавив, что сейчас единственный вопрос заключается в том, насколько это поражение будет «полным».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл причины несогласия с мирным планом США. «Мы считаем, что жесткие требования к Украине — это не компромисс, это нарушение территориальной целостности», — объяснился он.