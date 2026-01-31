Военные США стали учиться защите от оружия из зоны СВО

На линии боевых действий на Украине за последние два года появились оптоволоконные дроны, представляющие новый класс проводных беспилотников, от которых теперь учатся защищаться военные в Соединенных Штатах. Об этом пишет Forbes.
«Оптоволоконные дроны представляют сразу несколько угроз. Они могут вести наблюдение на больших расстояниях без помех, и чаще всего уничтожаются ударами к тому моменту, когда они уже получили явные преимущества, и заставляют солдат реагировать чисто оборонительно», — говорится в материале.
При этом в посвященном оптоволоконным дронам исследовании утверждалось, что возможности успешного перехвата данных беспилотников в настоящее время «в лучшем случае ограничены».
Ранее в Минобороны России сообщили, что некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров. Подчеркивалось, что проводные дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника.