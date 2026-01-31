Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:26, 31 января 2026Наука и техника

Военные США стали учиться защите от оружия из зоны СВО

Forbes: Военные США начали учиться защите от оптоволоконных дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

На линии боевых действий на Украине за последние два года появились оптоволоконные дроны, представляющие новый класс проводных беспилотников, от которых теперь учатся защищаться военные в Соединенных Штатах. Об этом пишет Forbes.

«Оптоволоконные дроны представляют сразу несколько угроз. Они могут вести наблюдение на больших расстояниях без помех, и чаще всего уничтожаются ударами к тому моменту, когда они уже получили явные преимущества, и заставляют солдат реагировать чисто оборонительно», — говорится в материале.

При этом в посвященном оптоволоконным дронам исследовании утверждалось, что возможности успешного перехвата данных беспилотников в настоящее время «в лучшем случае ограничены».

Ранее в Минобороны России сообщили, что некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров. Подчеркивалось, что проводные дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В США резко ответили на слова Зеленского об отказе отдавать Донбасс

    Военные США стали учиться защите от оружия из зоны СВО

    На территории посольства КНДР в Москве обрушилась крыша парковки

    В российском городе загорелся жилой дом

    Россиянам пообещали самую масштабную индексацию соцпособий

    В США обеспокоились истечением срока важного договора с Россией

    Заявление Зеленского о Донбассе сочли опасным для переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok