Военный историк рассказал о новейшем вооружении Российской армии

Историк Кнутов рассказал о новейшей РСЗО «Сарма», МБР «Сармат» и «Буревестнике»

Директор Музея войск противовоздушной обороны, историк и военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о новейшем вооружении Российской армии. Его комментарий приводит aif.ru.

В феврале на международной оборонной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии впервые будет показана российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма». Она является глубокой модернизацией «Торнадо». Кнутов уточнил, что машина обеспечена шестью ракетами большой дальности, которые наводятся на цель с помощью системы ГЛОНАСС. Кроме того, установка может получать указания от беспилотников, пунктов управления или командного центра батареи.

Вдобавок собеседник издания упомянул сверхзвуковые ракеты Х-22, гиперзвуковой комплекс «Авангард», межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат», крылатую ракету «Буревестник» и высокоточный управляемый снаряд «Краснополь». При этом Кнутов подчеркнул, что эффективность последнего когда-то привлекла внимание США.

Также военный специалист отметил так называемую «Мертвую руку» — систему «Периметр», с помощью которой принимаются решения об ответном ядерном ударе. Эксперт уточнил, что она есть и у американцев, но российская дополнена новейшими разработками.

