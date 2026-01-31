Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 31 января 2026Россия

Военный историк рассказал о новейшем вооружении Российской армии

Историк Кнутов рассказал о новейшей РСЗО «Сарма», МБР «Сармат» и «Буревестнике»
Мария Винар

Фото: Александр Река / ТАСС

Директор Музея войск противовоздушной обороны, историк и военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о новейшем вооружении Российской армии. Его комментарий приводит aif.ru.

В феврале на международной оборонной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии впервые будет показана российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма». Она является глубокой модернизацией «Торнадо». Кнутов уточнил, что машина обеспечена шестью ракетами большой дальности, которые наводятся на цель с помощью системы ГЛОНАСС. Кроме того, установка может получать указания от беспилотников, пунктов управления или командного центра батареи.

Вдобавок собеседник издания упомянул сверхзвуковые ракеты Х-22, гиперзвуковой комплекс «Авангард», межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат», крылатую ракету «Буревестник» и высокоточный управляемый снаряд «Краснополь». При этом Кнутов подчеркнул, что эффективность последнего когда-то привлекла внимание США.

Также военный специалист отметил так называемую «Мертвую руку» — систему «Периметр», с помощью которой принимаются решения об ответном ядерном ударе. Эксперт уточнил, что она есть и у американцев, но российская дополнена новейшими разработками.

Ранее Кнутов описал возможный сценарий применения Россией «Орешника» с боевой начинкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли причину блэкаута

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Раскрыты детали кончины звезды «Один дома»

    Россиянке разрезали лоб из-за выдавленного прыща

    Зеленский высказался о блэкауте на Украине

    На Украине назвали срок восстановления энергосистемы после блэкаута

    Экс-налоговик из Москвы протестировал на родственнице новый способ мошенничества

    Во всем Киеве пропало водоснабжение

    Раскрыта причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok