Силовые структуры
10:34, 31 января 2026Силовые структуры

Задействованным в операции «Паутина» водителям трейлеров вменили в России новую статью

Россиянам, задействованным СБУ при атаке аэродромов, предъявили новое обвинение
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Четырем водителям трейлеров, из которых украинские спецслужбы атаковали российские военные аэродромы, предъявили новое обвинение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Помимо статьи о совершении теракта, россиянам Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину вменили часть 4 статьи 222.1 («Незаконное приобретение и перевозка взрывчатки организованной группой») УК РФ. Им продлили содержание под стражей до мая. Фигуранты вину не признают.

По версии следствия, водители входили в группу Артема и Екатерины Тимофеевых, которых завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Те выехали из Челябинска в разные регионы России, перевозя каркасные дома. В их крышах были спрятаны беспилотники.

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

