Задействованным в операции «Паутина» водителям трейлеров вменили в России новую статью

Россиянам, задействованным СБУ при атаке аэродромов, предъявили новое обвинение

Четырем водителям трейлеров, из которых украинские спецслужбы атаковали российские военные аэродромы, предъявили новое обвинение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Помимо статьи о совершении теракта, россиянам Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину вменили часть 4 статьи 222.1 («Незаконное приобретение и перевозка взрывчатки организованной группой») УК РФ. Им продлили содержание под стражей до мая. Фигуранты вину не признают.

По версии следствия, водители входили в группу Артема и Екатерины Тимофеевых, которых завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Те выехали из Челябинска в разные регионы России, перевозя каркасные дома. В их крышах были спрятаны беспилотники.

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.