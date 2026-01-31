Захарова высказалась о действиях США против Кубы

Захарова заявила, что РФ решительно осуждает враждебные действия США против Кубы

Москва решительно осуждает враждебные действия США в отношении Кубы и считает чрезвычайное положение, введенное в Вашингтоне против Гаваны, рецидивом стратегии давления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

По ее словам, введение односторонних санкций против независимых государств в обход Устава ООН и других норм международного права абсолютно недопустимы.

«Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны», — добавила Захарова.

Дипломат отметила, что США пытаются экономически воздействовать на Кубу, и назвала действия Вашингтона рецидивом стратегии давления.

Ранее президент информационного агентства Prensa Latina Хорхе Леганьоа обвинил американского лидера Дональда Трампа в геноциде кубинского народа.