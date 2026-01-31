Реклама

В Госдуме предложили запретить въезд в Россию одной категории иностранцев

Депутаты от ЛДПР предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
Олег Давыдов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила запретить въезд в Россию одной категории иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, депутаты внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд иностранцам и лицам без гражданства, имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

В пояснительной записке отмечается, что сегодня в отношении осужденных иностранных граждан действуют меры по недопущению въезда на территорию России на определенный период.

Комментируя инициативу, Слуцкий заявил, что безопасность россиян должна быть в приоритете. «Ведь никто не может гарантировать, что единожды ограбивший или убивший не решит действовать по старой схеме и снова грубо не преступит закон», — высказался он.

Ранее депутаты ЛДПР предложили сократить рабочую неделю до 30 часов для одного из родителей в многодетной семье. По мнению авторов проекта, такая мера поможет россиянам лучше совмещать работу и воспитание детей.

