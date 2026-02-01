73-летняя эскортница рассказала о 40 годах воздержания

Пожилая эскортница из Великобритании Кэролайн Ви рассказала, что начала активно заниматься сексом только в 57 лет. В этом она призналась в подкасте Tea at Four, пишет The Sun.

73-летняя женщина объяснила, что ее воздержание было связано с верой. В 17 лет она стала набожной христианкой. До этого момента Ви особо не нравился секс, поэтому религиозный запрет на внебрачные связи ее не пугал.

Только спустя 40 лет Ви поняла, что все же хочет иметь интимную жизнь, и зарегистрировалась на сайте знакомств. По воспоминаниям женщины, ее удивило, что так много мужчин считали ее сексуальной. Ей писали даже 18-летние юноши.

На сайте знакомств Ви узнала о свингерах и начала общаться с фотографом, который предложил ей сняться для эротического сайта. В тот период женщина думала профессионально заниматься сексом по телефону, но в итоге решила стать эскортницей.

Ви объяснила, что ей никогда не скучно на работе. Клиенты требуют от нее не только секса, она выполняет самые разнообразные запросы. Например, один из них мечтает съездить с ней в отпуск.

Пожилая женщина отметила, что знает о популярности OnlyFans, но сама вряд ли там зарегистрируется. По ее словам, она не сможет публиковать откровенный контент регулярно и в большом количестве, как требует платформа.

