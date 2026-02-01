Реклама

Армия Евросоюза стала террористической организацией в одной стране

Парламент Ирана признал ВС ЕС террористическими организациями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: WANA / Reuters

Парламент Ирана признал Вооруженные силы (ВС) Европейского союза (ЕС) террористическими организациями. Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, пишет ТАСС.

«В ответ на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией армии европейских стран считаются террористическими группами, и последствия этого шага лягут на Евросоюз», — сказал Галибаф.

Такое решение было принято на основании пункта 7 закона «Об ответных мерах» от 2019 года. Закон был принят как ответ на аналогичное решение США по КСИР и предусматривает симметричные меры в отношении стран, поддержавших американскую позицию.

29 января ЕС внес КСИР в список террористических организаций.

