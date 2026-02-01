Реклама

12:50, 1 февраля 2026Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион описал Россию фразой «у нас нет ничего лучшего в мире»

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал состояние российской экономики и спорта. Его слова приводит Sport24.

«В России нет ничего лучшего в мире. В спорте мы сейчас никто», — заявил Тихонов. ​Он отметил успехи Белоруссии — маленькой страны, которая выпускает одежду, обувь, сельхозтехнику, мотоциклы и продукты питания, в отличие от России.

Чемпион посетовал на бытовые проблемы в России: высокие цены на парковки, штрафы по пять тысяч рублей и дефицит продуктов — молоко, мясо и картошку импортируют из Египта.

Ранее Тихонов сообщил, что переехал из России в Белоруссию. Специалист заявил, что «чем дальше от российских сплетен, тем лучше».

