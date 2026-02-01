Реклама

Численность армии Великобритании сравнили с количеством сотрудников в военкоматах Украины

Число сотрудников ТЦК Украины составляет половину Вооруженных сил Великобритании
Варвара Кошечкина
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Украины служат около 46 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«Это половина численного состава Вооруженных сил (ВС) Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», — отметил собеседник агентства.

По его словам, такое количество сотрудников необходимо для проведения принудительной мобилизации, в том числе среди людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК стали применять дроны для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах.

