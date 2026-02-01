Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 1 февраля 2026Бывший СССР

Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов

«Газпром»: Уровень запасов газа в газохранилище Прибалтики опустился ниже 30 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов, к концу января уровень запасов газа опустился ниже 30 процентов. Об этом сообщает «Газпром» в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что на 31 января наполнение Инчукалнского хранилища составляло 29,6 процента. Из него было отобрано больше газа, чем закачано перед началом отопительного сезона.

В «Газпроме» уточнили, что сейчас в ПГХ меньше газа, чем на 21 апреля 2025 года, когда завершился сезон.

«Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода», — отметили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы сократились. По состоянию на 12 января отбор газа из хранилищ составил 900 миллионов кубометров. С начала месяца он утратил рекордный темп, однако запасы уже упали до 53 процентов — в прошлом году такие результаты фиксировались лишь в начале февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Подмосковье

    Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры

    В российском регионе из-за атаки беспилотников выбило окна в нескольких квартирах

    Власти Ирана опубликовали обновленный список жертв беспорядков

    В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

    Директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связи с Эпштейном

    Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok