Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов

«Газпром»: Уровень запасов газа в газохранилище Прибалтики опустился ниже 30 %

Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов, к концу января уровень запасов газа опустился ниже 30 процентов. Об этом сообщает «Газпром» в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что на 31 января наполнение Инчукалнского хранилища составляло 29,6 процента. Из него было отобрано больше газа, чем закачано перед началом отопительного сезона.

В «Газпроме» уточнили, что сейчас в ПГХ меньше газа, чем на 21 апреля 2025 года, когда завершился сезон.

«Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода», — отметили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы сократились. По состоянию на 12 января отбор газа из хранилищ составил 900 миллионов кубометров. С начала месяца он утратил рекордный темп, однако запасы уже упали до 53 процентов — в прошлом году такие результаты фиксировались лишь в начале февраля.