Экс-звезда «Дома-2» оскорбил жен бойцов СВО в новых песнях

У шоумена Ильи Яббарова нашли песни об изменах жен бойцов СВО

У экс-звезды «Дома-2» Ильи Яббарова нашли песни, в которых шоумен оскорбил супруг бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «112».

Яббаров в новых песнях, обратили внимание его подписчики, рассказывает, что жены военнослужащих якобы не дождутся своих мужей и пойдут на супружескую измену.

Илья Яббаров с перерывами участвовал в шоу в течение 11 лет. В январе 2026 года он покинул «Дом-2». Подписчики не исключают того, что причиной ухода могло стать творчество шоумена.

Ранее блогерша, звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева назвала телеведущего Ивана Урганта великим человеком. Водонаева заявила, что ей не хватает Урганта на телевидении.