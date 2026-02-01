Реклама

17:03, 1 февраля 2026

Эпштейн называл политику Зеленского «комедийным шоу»

Депутат Рады Дубинский: Эпштейн называл политику Зеленского комедийным шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Justice Department / Handout / Reuters

Покойный финансист-педофил Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, собирался посетить страну и называл политику президента Владимира Зеленского «комедийным шоу». Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает РИА Новости.

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене Дубинский сослался на документы, которые были опубликованы в США. По его словам, Эпштейн собирался прилететь на Украину весной 2019 года, за несколько недель до своего ареста. Также предприниматель интересовался политикой страны после победы Зеленского и считал, что на Украине действует «изощренная коррупция», «будут зарабатываться большие деньги», а также сомневался в управленческих способностях нового президента.

Кроме того, Дубинский отметил, что Эпштейн бывал в Давосе по приглашению украинского олигарха Виктора Пинчука и участвовал в мероприятиях на полях Всемирного экономического форума. «Вполне возможно, мы узнаем не только о том, на каких вечеринках украинских олигархов бывал Эпштейн, но и о том, на каких вечеринках украинские олигархи бывали у Эпштейна», — добавил депутат.

Ранее сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл назвала суду 29 друзей финансиста, которые избежали наказания.

