Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:07, 1 февраля 2026Россия

Губернатор российского региона показал удивительное поведение птиц при ракетной опасности

Гладков показал на видео удивительное поведение птиц во время ракетной опасности
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Настоящий Гладков / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал на видео удивительное поведение птиц во время звуков сирен воздушной опасности. Кадрами он поделился в своем официальном Telegram-канале.

На видео слышны звуки сирен и видно, как над крышами домов реет огромная стая. Движения пернатых, если присмотреться, выглядят скоординированно и упорядоченно.

«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — подписал ролик Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали гражданский автомобиль в селе Белянка Шебекинского района.

В результате происшествия пострадали мужчина и 17-летняя девушка, их госпитализировали в Белгород, медики оказывают всю необходимую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе призвали брать пример с Путина

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Эксперт раскрыл значение освобождения Терноватого для России

    Полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат

    Раскрыто число потерь в ВСУ за январь

    Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

    Родившийся в России бизнесмен стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

    На Украине зафиксировали сбои в работе Starlink

    Губернатор российского региона показал удивительное поведение птиц при ракетной опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok