Губернатор российского региона показал удивительное поведение птиц при ракетной опасности

Настоящий Гладков / Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал на видео удивительное поведение птиц во время звуков сирен воздушной опасности. Кадрами он поделился в своем официальном Telegram-канале.
На видео слышны звуки сирен и видно, как над крышами домов реет огромная стая. Движения пернатых, если присмотреться, выглядят скоординированно и упорядоченно.
«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — подписал ролик Гладков.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали гражданский автомобиль в селе Белянка Шебекинского района.
В результате происшествия пострадали мужчина и 17-летняя девушка, их госпитализировали в Белгород, медики оказывают всю необходимую помощь.