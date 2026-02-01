Губернатор российского региона показал удивительное поведение птиц при ракетной опасности

Гладков показал на видео удивительное поведение птиц во время ракетной опасности

Настоящий Гладков / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал на видео удивительное поведение птиц во время звуков сирен воздушной опасности. Кадрами он поделился в своем официальном Telegram-канале.

На видео слышны звуки сирен и видно, как над крышами домов реет огромная стая. Движения пернатых, если присмотреться, выглядят скоординированно и упорядоченно.

«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — подписал ролик Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали гражданский автомобиль в селе Белянка Шебекинского района.

В результате происшествия пострадали мужчина и 17-летняя девушка, их госпитализировали в Белгород, медики оказывают всю необходимую помощь.