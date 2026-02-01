Реклама

06:09, 1 февраля 2026Мир

Кир Стармер сделал признание о Лабубу

Премьер Великобритании Стармер признался, что у него есть Лабубу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью телеканалу ITV признался, что у него есть игрушка Лабубу.

Политик подчеркнул, что знаком с Лабубу, у него есть такая игрушка. «Я не думаю, что она долго продержится с моими детьми», — отметил он.

В июле 2025 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Лабубу уродцами. По словам парламентария, эта игрушка обрела всемирную популярность, хотя она имеет несимпатичную внешность.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов охарактеризовал Лабубу как атрибут эскортниц.

