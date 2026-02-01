Реклама

Силовые структуры
11:10, 1 февраля 2026Силовые структуры

Мошенники обменяли москвичке десятки миллионов рублей на билеты из банка приколов

Аферисты обменяли пенсионерке из Москвы 30 млн руб. на билеты из банка приколов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Аферисты обменяли пожилой москвичке десятки миллионов рублей на билеты из банка приколов. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал «112».

С 75-летней москвичкой связался лжесотрудник поликлиники, который попросил ее подтвердить прикрепление и назвать код из СМС. После того как женщина выполнила его просьбу, ей сообщили о том, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломали. Затем на связь с пенсионеркой вышли фейковые сотрудник банка и правоохранитель. Москвичке сообщили, что от ее имени оформили доверенность, а ее деньги находятся в опасности и их необходимо проверить.

Испугавшись потери накоплений, женщина забрала их из банковской ячейки и передала курьеру. Позднее злоумышленники вернули ей «проверенные» деньги через курьера, и та положила их обратно в ячейку. Пенсионерка узнала, что ее обманули, лишь после разговора с мужем, который заподозрил неладное, — в отделении банка вместо денег лежали сувенирные купюры. Ущерб, нанесенный россиянке, составил 29,9 миллиона рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось найти курьера. Им оказался житель Московской области, который ранее стал жертвой той же схемы. Мужчина выполнял указания аферистов, полагая, что помогает силовикам.

Ранее стало известно, что 72-летнего жителя Чебоксар в четвертый раз развели мошенники.

