23:15, 1 февраля 2026

На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта

Росавиация: Аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта. Как сообщает Росавиация, не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Грозного, Владикавказа и Магаса.

Также ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, действуют в Геленджике и Краснодаре.

Как уточнил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в аэропорту Владикавказа объявлен план «Ковер». На территории республики также введен режим беспилотной опасности, возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

Ранее стало известно, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов выбило окна в нескольких квартирах жилого дома, никто не пострадал.

