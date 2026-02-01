На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта

Росавиация: Аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного ограничили полеты

На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта. Как сообщает Росавиация, не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Грозного, Владикавказа и Магаса.

Также ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, действуют в Геленджике и Краснодаре.

Как уточнил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в аэропорту Владикавказа объявлен план «Ковер». На территории республики также введен режим беспилотной опасности, возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

Ранее стало известно, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов выбило окна в нескольких квартирах жилого дома, никто не пострадал.

