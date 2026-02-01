Реклама

Экономика
12:13, 1 февраля 2026

На Солнце произошли три мощные вспышки за три часа

ИКИ РАН: На Солнце произошли три мощные вспышки класса M за три часа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mr.alien001 / Shutterstock / Fotodom  

На Солнце в воскресенье, 1 февраля, произошли три мощные вспышки за три часа. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Речь идет о вспышках предпоследнего по силе класса M — все три были зарегистрированы за период с 5 до 8 утра по московскому времени. Астрономы отметили, что подобной солнечной активности не наблюдалось с 21 января. При этом, уточнили они, после очень сильного всплеска в середине января ожидался длительный — до месяца и более — период снижения активности, однако тренд неожиданно прервался накануне.

Резкий рост активности Солнца связан с крупной группой пятен № 4366, которая стала быстро расти 31 января в северо-восточной части солнечного диска. В результате, продолжили специалисты, за вчерашний день была зафиксирована 21 вспышка против 7 за 30 января.

«С утра, как уже отмечено, уровень вспышек преодолел порог M, отделяющий сильные события от обычных (вспышки M в среднем в 10 раз сильнее, чем обычные вспышки категории C), и почти наверняка в течение сегодняшнего и завтрашнего дня Солнце начнет пытаться пробить порог уровня X», — поделились информацией в ИКИ РАН. Астрономы добавили, что в настоящее время солнечная активность пока не оказывает воздействия на Землю.

18 января на Солнце обнаружили первую в текущем году вспышку наивысшего класса Х.

