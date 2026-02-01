Реклама

Бывший СССР
00:49, 1 февраля 2026Бывший СССР

На Украине разгорелся скандал из-за военного кладбища

Украинские военные заявили о готовности защищать кладбище в Киевской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Украинские военные заявили о готовности защищать кладбище под Мархалевкой в Киевской области после того, как Верховный суд страны признал противоправным выделение земли под захоронение. О разгоревшемся скандале сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на днях суд отклонил жалобы Киевской областной военной администрации (ОВА) и госучреждения Национальное военное мемориальное кладбище, придя к выводу, что земли, где расположено захоронение, входят в заповедный фонд, где запрещена вырубка.

Решение суда раскритиковали Десантно-штурмовые войска, третий армейский корпус Вооруженных сил Украины (ВСУ) и глава Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

«Призываем общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища — чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов», — заявили в корпусе.

Ранее сообщалось, что кладбища, предназначенные для захоронений погибших солдат Вооруженных сил Украины, растут огромными темпами. Чтобы успевать проводить все похороны, могилы начали выкапывать заранее.

