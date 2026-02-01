Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:02, 1 февраля 2026

На Украине сотрудник ТЦК открыл огонь по местным жителям и попал на видео

В Житомирской области Украины сотрудник ТЦК открыл огонь по местным жителям
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В Житомирской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) открыл огонь по местным жителям. Видео опубликовало издание Times of Ukraine.

Инцидент произошел утром 31 января. Во время конфликта сотрудник ТЦК достал пистолет и выстрелил в направлении толпы. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК на Украине стали применять дроны для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах.

До этого стало известно, что на Украине мобилизовали мужчину прямо из туалета.

