BZ: Близкие к Зеленскому компании заработали состояние на поставках яиц в Европу

Компании, близкие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заработали целое состояние на поставках яиц в Европу. Схему раскрыло немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что после начала специальной военной операции (СВО) Европа открыла свои рынки для Украины, из-за чего объем поставок за четыре года увеличился в 37 раз. При этом компаниями-поставщиками владеют близкие к Зеленскому люди, а выручка отправляется на Кипр.

«Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата», — говорится в материале.

Подчеркивается, что украинские производители используют запрещенные в Европе пестициды, а инспекции местных производств невозможны из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что мобилизация на Украине привела к нехватке рабочих рук в сельском хозяйстве.