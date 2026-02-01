Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 1 февраля 2026Мир

На Западе рассказали о подготовке США к возможному возмездию со стороны Ирана

WSJ: США усиливают ПВО на Ближнем Востоке для защиты от ударов возмездия Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Западное издание The Wall Street Journal (WSJ) рассказало о подготовке США к защите от возможного возмездия со стороны Ирана. По его информации, Штаты усиливают противовоздушную оборону (ПВО) на Ближнем Востоке для защиты от потенциальных ударов.

В материале отмечается, что Вашингтон развернул батареи комплексов Thaad и Patriot, а также направил в регион восемь эсминцев, три эскадрильи истребителей F-15E, реактивные самолеты F-35 и EA-18G Growler.

Авторы статьи отмечают, что США могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, однако в случае ответа необходима система защиты американских военных и Израиля. Экс-сотрудница Пентагона Мара Карлин пояснила изданию, что американские ресурсы ограничены. Переброска дополнительных средств между базами может перегрузить армию и снабжение.

Кроме того, перспектива конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном вызывают обеспокоенность у ряда ближневосточных государств. Так, Саудовская Аравия и ОАЭ заявили ранее, что не дадут использовать для атак свое воздушное пространство и территорию.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президента США Дональда Трампа заставили усомниться в эффективности военных ударов по Ирану. По мнению ряда чиновников, военное вмешательство не приведет к краху правящего режима, а лишь спровоцирует военный конфликт с участием американских региональных союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    В российском регионе из-за атаки дрона на грузовик пострадал местный житель

    Стало известно о страхе ВСУ перед боями в лесах Сумской области

    Футболист сборной Украины перешел из «Арсенала» в «Аякс»

    Российская семья нашла в упаковке покупной рыбы шарики ртути

    Стало известно о готовности администрации Трампа к переговорам по сделке с Ираном

    Глава МИД европейской страны призвал к диалогу с Россией

    В Московском регионе температура опустится почти до минус 30 градусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok