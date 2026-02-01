На Западе рассказали о подготовке США к возможному возмездию со стороны Ирана

Западное издание The Wall Street Journal (WSJ) рассказало о подготовке США к защите от возможного возмездия со стороны Ирана. По его информации, Штаты усиливают противовоздушную оборону (ПВО) на Ближнем Востоке для защиты от потенциальных ударов.

В материале отмечается, что Вашингтон развернул батареи комплексов Thaad и Patriot, а также направил в регион восемь эсминцев, три эскадрильи истребителей F-15E, реактивные самолеты F-35 и EA-18G Growler.

Авторы статьи отмечают, что США могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, однако в случае ответа необходима система защиты американских военных и Израиля. Экс-сотрудница Пентагона Мара Карлин пояснила изданию, что американские ресурсы ограничены. Переброска дополнительных средств между базами может перегрузить армию и снабжение.

Кроме того, перспектива конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном вызывают обеспокоенность у ряда ближневосточных государств. Так, Саудовская Аравия и ОАЭ заявили ранее, что не дадут использовать для атак свое воздушное пространство и территорию.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президента США Дональда Трампа заставили усомниться в эффективности военных ударов по Ирану. По мнению ряда чиновников, военное вмешательство не приведет к краху правящего режима, а лишь спровоцирует военный конфликт с участием американских региональных союзников.

