На Западе рассказали об уступках Украины на переговорах

Профессор Дизен: Украина готовится к отказу от Донбасса

Украина начала осознавать тот факт, что Запад больше не имеет стратегического плана ее поддержки, из-за чего Киев будет вынужден уступить территории России. Об этом рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, США хотят переложить ответственность за Украину на Европу, к чему сама Европа не готова. Единственное, что могут сделать европейские лидеры — это «помочь Украине проиграть войну медленнее», уверен эксперт.

«У европейцев нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. Все больше людей понимают, что это конец пути. Меня бы не удивило, если бы сейчас со стороны Киева появилась готовность отказаться от донецких земель, потому что они все равно их потеряют», — заключил Дизен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. «Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности», — сказал он.