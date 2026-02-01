Реклама

Названо возможное место для проведения второго раунда переговоров по Украине

Второй раунд переговоров по Украине может пройти во дворце Каср аш-Шати Абу-Даби
Юлия Мискевич
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Первый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби, предположительно, прошел во дворце Каср аш-Шати, он может стать площадкой и для второго раунда переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что для ОАЭ характерен подход так называемой «тихой дипломатии», когда предварительные контакты и «зондирующие» переговоры проходят без публичной огласки. Этот формат позволяет сторонам обмениваться позициями свободно, не опасаясь политического давления, утечек, а также резонанса в медиа.

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.

