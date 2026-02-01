Реклама

17:31, 1 февраля 2026

Названы четыре неочевидные причины гипертонии

Нефролог Ли: Плохое качество сна может приводить к стойкой гипертонии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Нефролог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Светлана Ли назвала четыре неочевидные причины развития гипертонии. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам, высокое давление может возникнуть из-за плохого качества сна. «Проблемы со сном и его плохое качество могут быть спровоцированы ночным апноэ — состоянием, когда у человека кратковременно останавливается дыхание во сне. Из-за этого мозг, недополучая кислород, запускает адаптационные механизмы, которые со временем приводят к стойкой гипертонии», — объяснила врач.

Второй неочевидной причиной высокого давления Ли назвала проблемы с почками. По ее словам, если давление чаще поднимается ночью и под утро, это может указывать на то, что в этот период времени почки активно регулируют водно-солевой баланс и не справляются с этой задачей.

Еще одной причиной гипертонии может быть прием некоторых лекарств. Врач объяснила, что такой побочный эффект может возникать из-за нестероидных противовоспалительных обезболивающих, гормональных контрацептивов, сосудосуживающих капель от насморка и БАДов с солодкой или женьшенем.

Наконец, к повышению давления может привести большое количество соленых продуктов, таких как сыр, колбасы, готовые завтраки, соусы, магазинные полуфабрикаты, консервы и сладкая выпечка. Как объяснила нефролог, злоупотребление такими продуктами создает повышенную нагрузку на сосуды, вследствие чего со временем может развиться гипертония.

Ранее Ли рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление минеральной водой. Она объяснила, что избыток калия и натрия, которые содержатся в этом напитке, может провоцировать аритмию и в целом негативно влияет на здоровье сердца.

