Россия
20:43, 1 февраля 2026Россия

Оспа обезьян добралась до Подмосковья

Александра Качан (Редактор)

Фото: Justin Makangara / Reuters

Врачи диагностировали оспу обезьян у жителя Подмосковья. На данный момент пациент находится в отдельной палате, об этом пишет Baza в Telegram-каналу.

По словам больного, у него появилось два небольших высыпания на лице, которые он принял за проявление простуды. Спустя пару дней температура тела мужчины поднялась до 40 градусов, после чего его госпитализировали.

Пациент отметил, что в Москве находится около полутора месяцев. В последний раз он выезжал за границу очень давно, а также в последнее время не посещал бани, сауны и другие подобные общественные места.

Ранее врач-инфекционист Светлана Теплова заявила, что критичный рост заболеваемости гриппом в России в феврале не ожидается, несмотря на аномальные морозы.

