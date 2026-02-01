Оспа обезьян добралась до Подмосковья

У жителя Подмосковья обнаружили оспу обезьян

Врачи диагностировали оспу обезьян у жителя Подмосковья. На данный момент пациент находится в отдельной палате, об этом пишет Baza в Telegram-каналу.

По словам больного, у него появилось два небольших высыпания на лице, которые он принял за проявление простуды. Спустя пару дней температура тела мужчины поднялась до 40 градусов, после чего его госпитализировали.

Пациент отметил, что в Москве находится около полутора месяцев. В последний раз он выезжал за границу очень давно, а также в последнее время не посещал бани, сауны и другие подобные общественные места.

